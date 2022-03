McGregor forme une équipe, Abramovitch peut prend cher

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

L'intérêt de la star mondiale de l'Ultimate Fighting Championship pour Chelsea a d'abord fait sourire. Mais Conor McGregor n'est pas du genre à baisser les bras, et il regroupe actuellement des investisseurs pour faire craquer Roman Abramovitch sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Lorsque The Notorious, l’un des surnoms du combattant irlandais, parle, tout le monde l’écoute. Et lorsque vendredi, réagissant à l’annonce de la mise en vente du club de Chelsea par Roman Abramovitch, Conor McGregor a annoncé qu’il voulait racheter le club londonien, ce sont surtout des sourires qui ont accompagné la sortie de la star de MMA. Mais c’est bien mal connaître McGregor qui 48 heures plus tard a annoncé qu’il était prêt à mettre 1,8 milliard d’euros dans la corbeille pour faire craquer le milliardaire russe, pressé d’en finir avec les Blues avant que les autorités anglaises saisissent l’ensemble de ses biens. Considéré comme un proche de Vladimir Poutine, le propriétaire sait que la foudre peut lui tomber dessus à n’importe quel moment et il ne traînera pas à céder un club qui lui est pourtant très cher, et dont les supporters sont touchés par cette décision. Au point même de clamer le nom d’Abramovitch pendant un moment de soutien au peuple ukrainien juste avant le match de Chelsea, samedi en Premier League, au grand désarroi de Thomas Tuchel. Mais tout cela, Conor McGregor s’en moque totalement, car le champion ne lâche rien et il s'organise dans ce sens.

McGregor veut fédérer des hommes d'affaires pour s'offrir Chelsea

10 years World and Double World Champion this year! pic.twitter.com/bcLURw87E2 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 6, 2022

Selon le Sun, outre ses propos via Twitter, dans lesquels l’Irlandais précise que sa candidature au rachat de Chelsea n’est pas une blague, Conor McGregor tente actuellement de regrouper un pool d’investisseurs afin de présenter une vraie grosse proposition financière à Roman Abramovitch. Alors que l'on évoquait un prix de 3 milliards d'euros pour que le milliardaire russe lâche le champion d'Europe en titre, un des candidats au rachat a annoncé que sa proposition à cette hauteur avait été rejetée. Dans sa quête de « coéquipiers » pour former un consortium susceptible de rafler la mise, la star de l'UFC peut compter sur un carnet d'adresses bien rempli, Conor McGregor étant réellement un businessman respecté, tant il a réussi à faire fructifier tout ce qui entoure sa carrière. De là à réunir plus de 3 milliards d'euros, il y a tout de même une sacrée marge, mais à McGregor rien d'impossible.