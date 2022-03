Vente Chelsea : Conor McGregor mis KO par Abramovitch

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Star irlandaise de l'Ultimate Fighting Championship, et sportif le mieux payé du monde l'an dernier, Conor McGregor postule au rachat du club de Chelsea. Mais il a pris un premier uppercut au menton.

Conor McGregor a beau avoir mis KO des dizaines d’adversaires depuis le début de sa carrière, cette fois c’est lui qui pour l’instant à mis à genou à terre dans le formidable ring qu’est devenu le combat pour le rachat du club de Chelsea. Roman Abramovitch n’ayant pas eu réellement le choix, le milliardaire russe a donc décidé de vendre les Blues, la menace d’une saisie de ses avoirs en Angleterre en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine l’ayant incité à vite mettre les Blues en vente. Tandis que l’on évoque l’intérêt de différents milliardaires en Suisse, en Turquie et aux Etats-Unis, Conor McGregor est sorti du bois en annonçant à ses millions de supporters qu’il envisageait sérieusement de racheter le club londonien.

I hereby put forward my offer of £1.5bn. https://t.co/cVL3UcnsDp — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 4, 2022

Dans un premier temps, la star de l’octogone a indiqué qu’il allait « explorer » le dossier d’une reprise de Chelsea, puis ce vendredi, il a annoncé qu’il faisait une offre de 1,8 milliard d’euros pour racheter l’équipe actuellement entraînée par Thomas Tuchel. Bien évidemment tout cela peut faire sourire, mais peut-être un peu moins quand on sait que Conor McGregor a été plusieurs années consécutives le sportif le mieux payé de la planète. Quoi qu’il en soit, même avec sa proposition à 1,8 milliard d’euros, le combattant irlandais ne pèse pas lourd et du côté de la presse anglaise, on a déjà balayé cette proposition, rappelant que Roman Abramovitch ne réclamait pas loin de 3 milliards d’euros pour céder Chelsea de toute urgence. Sachant que le milliardaire russe, a déjà englouti près de la moitié de cette somme dans différents prêts fait aux Blues depuis qu’il a racheté la formation anglaise.

McGregor, un coup de pub ou un vrai intérêt pour Chelsea ?

Selon The Sun, l'offre de McGregor ne fait donc pas le poids, et le média anglais se demande surtout si la star de l'UFC a réellement les moyens de ses ambitions, même si dans le passé il a parfois surpris tout le monde par sa capacité à réussir des choses où on ne l'attendait pas. Mais en s'attaquant à des milliardaires venus de toute la planète, l'Irlandais vise peut-être un peu trop haut et pourrait subir une cuisante défaite. Il a toutefois déjà réussi une chose, faire parler de lui. Et pour cela Conor McGregor est très fort !