Manchester United : Solskjaer en danger, Pochettino tout proche

Dans : Premier League.

En plein sprint final pour le marché des transferts, Manchester United cherche à recruter… un manager. Le Daily Star annonce ainsi que le Board des Red Devils a contacté ces dernières heures Mauricio Pochettino pour lui proposer le poste de manager à la place d’un Ole-Gunnar Solskjaer qui ne trouve plus les solutions pour redresser la barre. Le Norvégien vient de prendre un 6-1 à domicile face à Tottenham, et n’a pas réussi à faire de Manchester United un concurrent crédible pour le titre en Angleterre. L’ancien coach de Tottenham, sans club depuis plus d’un an, serait intéressé à l’idée de rejoindre les Red Devils, et tout pourrait s’accélérer pendant cette trêve internationale.