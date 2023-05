Mercato : L'Arabie Saoudite sait comment séduire le clan Rabiot

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Troisième de Premier League avec quatre points d’avance sur la 5e place, Newcastle est presque assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un gros effort financier pourrait être fait pour recruter Adrien Rabiot, qui peine à prolonger à la Juventus en raison de ses exigences financières.

Intelligents dans leur recrutement jusqu’à présent, les dirigeants de Newcastle ont l’intention de poursuivre dans la même direction lors du prochain mercato estival. L’idée est toujours de renforcer l’effectif mais sans pour autant recruter des joueurs à des prix fous. Les meilleurs joueurs en fin de contrat sont par exemple visés par Newcastle et selon les informations de Calcio Mercato, un joueur de l’Equipe de France est dans la short-list des Magpies.

Il s’agit d’Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus Turin et qui ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a une cote d’enfer en Premier League, où des clubs comme Chelsea ou encore Manchester United ont également pris des renseignements à son sujet au cours des dernières semaines. Véronique Rabiot, la mère et représentante du joueur tricolore, discute avec plusieurs clubs dont la Juventus Turin. Mais une prolongation au sein de la Vieille Dame n’est pas l’option privilégiée par le joueur, malgré la confiance aveugle que lui accorde Massimiliano Allegri.

Rabiot tenté par le projet de Newcastle ?

Il faut dire que l’incertitude plane autour de la Juve, qui pourrait être sanctionnée dans les jours et les semaines à venir d’un nouveau retrait de points. Adrien Rabiot veut de son côté disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et en ce sens, la piste de Newcastle est à prendre au sérieux. D’autant plus que l’Arabie Saoudite est prête à lui offrir un salaire royal pour le convaincre de rejoindre les Magpies. De quoi contenter sa mère Véronique Rabiot, très gourmande en ce qui concerne le salaire de son fils. Reste maintenant à voir si les planètes s’aligneront alors que la rumeur d’un improbable retour au PSG avait également été évoquée il y a quelques semaines, sans que cela n’aille plus loin pour le moment.