Après Chelsea et Strasbourg, Boehly débarque au Portugal ‍!

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Homme le plus dépensier du football depuis un an, Todd Boehly n'est décidément pas rassasié. Après plus d'un milliard d'euros dépensés à Chelsea et le rachat de Strasbourg, l'Américain lorgne sur le Sporting Portugal.

Todd Boehly est bien décidé à tout faire pour gagner des titres dans le football européen. Si cela est d'abord passé par un achat quasi compulsif de joueurs, 27 très exactement du côté de Chelsea pour 1 milliard d'euros dépensés, ce sont les clubs qui sont visés désormais. Insatisfait de ne posséder que Chelsea, l'Américain a acquis le Racing Club de Strasbourg pour en faire son club satellite. Il a racheté le club alsacien via sa société BlueCo et il compte en faire une place forte de Ligue 1. Mais, cela ne suffit pas pour ses plans ambitieux. Voici désormais qu'il vise un poids lourd du football portugais, le Sporting CP.

Boehly veut des parts au Sporting, l'UEFA vigilante

En effet, selon les informations du Telegraph, Boehly et son associé Behdad Eghbali veulent devenir actionnaires minoritaires du troisième club portugais en terme de palmarès. Acheter des parts au Sporting permettrait à Todd Boehly d'augmenter son influence en Europe et de créer des passerelles entre Chelsea et un club européen de bonne facture. Néanmoins, cette tactique fatigue certains observateurs et aussi l'UEFA.

Special report: Inside Behdad Eghbali and Todd Boehly's radical vision for the future of Chelsea



L'instance gérante du football européen regarde avec attention le dossier. Sensible à la question de la multipropriété et à son utilisation abusive, elle compte examiner minutieusement une possible arrivée de Boehly au Sporting. Elle craint en effet un contournement du Fair-Play Financier de l'Américain. Ce dernier va en profiter pour céder nombre de joueurs de Chelsea au Sporting pour faire des économies. Cela marche aussi dans l'autre sens puisque Chelsea convoite le défenseur central du Sporting Gonçalo Inacio au mercato. Boehly ne se gênerait pas pour faciliter un transfert du joueur portugais à Londres. A la lecture de cette information, une chose est sûre : Todd Boehly veut imposer sa vision du football au continent européen tout entier de gré ou de force.