Manchester City lâche 340 millions, ça va faire mal

A l’instar du PSG, qui souhaite déménager du Parc des Princes, Manchester City ne se contente plus de son stade de 53.000 places.

Quinze ans après le rachat de Manchester City par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, le champion d’Angleterre en titre envisage de gros mouvements au sujet de son stade. Moderne et globalement très apprécié par les supporters, Etihad Stadium a néanmoins un gros défaut aux yeux des propriétaires du club : il ne s’agit que du cinquième stade à la plus grande capacité en Angleterre derrière ceux de Manchester United, Arsenal, West Ham et Tottenham.

Manchester City veut agrandir son stade

Avec 53.000 places, toujours occupées à chaque match, Manchester City est frustré. L’actuel dauphin d’Arsenal aimerait occuper un stade plus grand et plus moderne afin d’accueillir plus de fans. Au contraire du PSG, il n’est toutefois pas question de déménager. En effet, le club a annoncé ce mardi une série d’améliorations visant à agrandir la tribune nord de l’Etihad Stadium.

L’objectif du club est de passer de 53.500 spectateurs actuellement à 60.000 spectateurs dans le futur. En plus d’agrandir la capacité de son stade, Manchester City souhaite créer une énorme fan-zone couverte à l’extérieur du stade d’une capacité de 3.000 personnes. Le projet gigantesque d’Abu Dhabi est également de créer un nouveau musée ainsi qu’un hôtel de plus de 400 lits.

Un projet global à 340 millions d'euros

Un projet XXL de la part de Manchester City, lequel s’élève au total à 300 millions de livres, soit 340 millions d’euros. Notons par ailleurs que ce titanesque projet va permettre au champion d’Angleterre en titre de créer 2600 nouveaux emplois. De gigantesques travaux pour agrandir son stade, le PSG aurait aimé en faire autant mais aucun accord n’a été trouvé avec la mairie pour le rachat du Parc des Princes. D’où la possibilité de voir le club de la capitale déménager au Stade de France, d’une capacité de 80.000 places, dans les mois ou les années à venir.