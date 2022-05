Manchester City champion au terme d'un scénario fou, Leeds sauve sa peau !

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Arsenal - Everton : 5-1

Brighton - West Ham : 3-1

Burnley - Newcastle : 1-2

Chelsea - Watford : 2-1

Crystal Palace - Manchester United : 1-0

Norwich - Tottenham : 0-5

Leicester City - Southampton : 4-1

Brentford - Leeds : 1-2

Liverpool - Wolves : 3-1

Manchester City - Aston Villa : 3-2

Multiplex riche en buts ce dimanche après-midi pour la 38ème et dernière journée de Premier League. Pas mal d'enjeux étaient au programme et ce, à tous les niveaux. Les regards étaient principalement tournés vers l'Etihad Stadium et Anfield Road où Manchester City (1er) et Liverpool (2e) recevaient respectivement Aston Villa et Wolverhampton. Avant le coup d'envoi, les deux formations n'avaient qu'un point d'écart. Au terme de scenarii totalement improbables, c'est Manchester City qui remporte son huitième titre de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont pourtant fait peur après avoir été menés deux buts à zéro. Mais Ilkay Gundogan puis Rodri auront égalisé, avant que Gundogan ne donne définitivement l'avantage aux Citizens, le tout en cinq minutes (3-2). De leur côté, les Reds ont fini par remporter leur duel face aux Wolves (3-1) grâce à Mohamed Salah et Andrew Robertson, en vain...

Dans le bas du tableau, Leeds sauve sa peau in extremis après sa victoire à Brentford (1-2) et c'est Burnley qui descendra à l'échelon inférieur.