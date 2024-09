Man Utd ‍: Ten Hag viré, son remplaçant déjà choisi ‍?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

L'humiliante défaite de Manchester United dimanche à OId Trafford face à Tottenham remet un énorme coup de pression sur Erik Ten Hag. Et la presse mancunienne a même un nom pour le remplacer immédiatement.

Après seulement six journées de Premier League, Manchester United est déjà englué à la douzième place du classement avec huit points de retard sur le leader Liverpool. Pire encore, les Red Devils, la défaite à domicile face à Tottenham est la troisième de la saison. Autrement dit, Erik Ten Hag, qui était déjà dans le dur la saison passée, est de nouveau sur la sellette, et ce lundi la presse sportive estime que cette fois les dirigeants de Manchester doivent prendre leurs responsabilités et rapidement mettre de côté le technicien néerlandais. Au point même que la rumeur envoie un autre néerlandais sur le banc du club anglais afin d'assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur soit désigné, à savoir Ruud van Nistelrooy.

Man Utd doit faire sa révolution

Manchester United fans at Old Trafford after full time... pic.twitter.com/zi1bMIXSaA — CentreGoals. (@centregoals) September 29, 2024

Dans le Manchester Evening News, Kieran King, journaliste pour ce média, estime que cette fois l'avenir des Red Devils va se conjuguer sans Erik Ten Hag. « Le moment est venu pour Ten Hag de quitter United (...) Je pense qu'il ne sera pas capable de mettre en place un style de jeu efficace pour se battre de manière régulière avec les clubs du haut de la Premier League - ce que United veut faire - et qu'il devrait donc être limogé. Le conseil d'administration de United devrait le faire avant le déplacement crucial en championnat à Aston Villa le week-end prochain. Qui pour le remplacer ? Pour donner à Manchester United le temps de trouver un remplaçant, je nommerais par intérim Ruud van Nistelrooy, qui a rejoint United cet été en tant qu'assistant de Ten Hag, à la tête de l'équipe par intérim. En plus de cela, j'essaierais de convaincre le manager d'Ipswich, Kieran McKenna, de revenir à United », explique notre confrère. A voir si du côté Sir Jim Ratcliffe, on ira aussi vite en besogne après avoir conforté l'actuel manager durant l'été. De son côté, The Sun affirme que le manager de United a deux matchs pour redresser la situation ou alors il sera viré. C'est clair.