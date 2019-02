Man Utd : Comment Solskjaer a utilisé le PSG pour son mercato

Dans : Premier League, PSG, Mercato.

A Manchester United, on ne compte plus le nombre de joueurs métamorphosés depuis le changement de manager.

Le Français Paul Pogba est évidemment l’exemple le plus évident, mais plusieurs Red Devils montrent un bien meilleur visage sous les ordres d’Ole Gunner Solskjaer. C’est notamment le cas d’Eric Bailly. Longtemps en difficulté avec José Mourinho, le défenseur central avait été sorti du onze de départ et envisageait un départ cet hiver, sachant que le Paris Saint-Germain et Arsenal étaient cités parmi ses prétendants. Finalement, l’ancien joueur de Villarreal a changé d’avis et The Sun croit connaître la raison.

En effet, Solskjaer se serait entretenu avec Bailly pour le rassurer. Le coach mauncunien lui aurait certifié qu’il comptait sur lui et qu’il espérait même le titulariser aux côtés du Suédois Victor Lindelöf lors du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Visiblement, ce ne sont pas seulement des promesses puisque Bailly a bien retrouvé du temps de jeu, lui qui était titulaire à Leicester City (0-1) dimanche en Premier League.