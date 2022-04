Pogba déjà dégagé de Man United ? Il répond cash

Sorti blessé mardi dernier lors de la débâcle de Manchester United à Liverpool, Paul Pogba a peut-être joué son dernier match avec le club. C'est ce qu'indiquait son entraîneur Ralf Rangnick. Toutefois, le Français ne voit pas cela de la même façon.

Après six années à Manchester United, Paul Pogba est en train de quitter les Red Devils par la toute petite porte. Moins fringant cette saison à l'image de son club, décevant sixième de Premier League, le Français a été transparent. Il a inscrit un but en 27 apparitions, ratant de nombreuses rencontres à cause de blessures récurrentes. La dernière est survenue après seulement dix minutes de jeu sur la pelouse d'Anfield lors du lourd revers des siens face à Liverpool (4-0) mardi dernier. Une blessure au mollet qui pourrait être la dernière apparition du champion du monde français avec les Red Devils, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

En tout cas, l'entraîneur mancunien Ralf Rangnick était convaincu que c'était la dernière apparition de son milieu cette saison. « Le médecin m'a dit qu'il lui faudrait au moins quatre semaines pour récupérer. Comme le dernier match est fin mai, je ne pense pas qu'il soit très probable qu'il puisse rejouer », avait-il confié en conférence de presse dans les jours suivants le match de Liverpool.

Absolutely gutted to not be able to help the team in today's game. I will work even harder to come back stronger and hopefully before the end of the season. It's not over 💪🏾 Thank you all for your support, United we would stand! pic.twitter.com/ExmduyutD5