Man United : La honte des joueurs perturbe la fin de saison

Ce week-end, Manchester United conclura à Crystal Palace sa pire saison en Premier League sur les 30 dernières années. Aucun titre, pas de Ligue des champions, les Red Devils se sont ratés dans les grandes largeurs. Une saison humiliante qui n'incite pas à la fête.

En l'espace d'une décennie, Manchester United est passé de bon élève du football anglais à cancre. Avant, les fins de saison sous Sir Alex Ferguson permettaient de présenter les trophées aux supporters, souvent le titre de champion gagné 13 fois avec l'Ecossais. Il est incroyable de se dire que les Red Devils iront à Crystal Palace dimanche pour défendre leur sixième place et une qualification en Ligue Europa. Malgré l'apport de Cristiano Ronaldo l'été dernier, le club mancunien n'a glané que 58 points en 37 matches, son plus faible total dans l'ère de la Premier League. Un bilan catastrophique pour l'effectif mené par Ralf Rangnick.

Ajouté à cela des éliminations humiliantes dans les coupes nationales, notamment contre Middlesbrough en Cup, et sans gloire en Ligue des champions, Manchester United a clairement terni sa réputation cette saison. Les joueurs l'ont bien compris. Si dans le football moderne, l'argent du salaire peut contenter certaines personnes, les Red Devils ne peuvent eux pas cacher le sentiment de honte qui les touche après cet exercice. Le cœur ne sera pas à la fête avant de partir en vacances, y compris pour les cérémonies officielles du club.

Manchester United's annual Player of the Year ceremony has been cancelled, with players too embarrassed to attend following such a poor campaign 😬 https://t.co/RZUWq4H4pQ