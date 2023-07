Mahrez en Arabie Saoudite, Guardiola est dégoûté du foot

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Convaincu par une offre généreuse d’Al-Ahli, Riyad Mahrez a quitté Manchester City pour l’Arabie Saoudite. Le départ de l’international algérien affecte son ancien manager Pep Guardiola, qui a lancé un avertissement aux clubs européens.

La Saudi Pro League n’a pas terminé ses emplettes. Au fil des semaines, de grands noms continuent de s’exiler. Comme son ancien coéquipier Jordan Henderson, le milieu de Liverpool Fabinho va bientôt s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Tout comme Sadio Mané qui s’apprête à partager le vestiaire de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Pour le moment, cet exode n’a pas l’air d’inquiéter l’UEFA. Mais de son côté, Pep Guardiola tire la sonnette d’alarme.

L'inquiétude de Guardiola

Le manager de Manchester City, affecté par le départ de Riyad Mahrez à Al-Ahli, a tenu à alerter les clubs européens sur le danger que représente le championnat saoudien. « L’Arabie Saoudite a complètement changé le marché, a dénoncé le coach des Citizens. Il y a quelques mois, quand Cristiano Ronaldo a été le premier et le seul à partir là-bas, personne ne pensait que tant d’excellents, tant de top joueurs voudraient rejoindre le championnat saoudien. A l'avenir, il y en aura de plus en plus et c'est pourquoi les clubs doivent être conscients de ce qu’il se passe. »

Pep Guardiola parle en connaissance de cause, lui qui n’a rien pu faire pour empêcher Riyad Mahrez d’accepter une offre salariale à 35 millions d’euros par an. « En ce qui nous concerne, Riyad a reçu une offre incroyable et c'est pourquoi nous ne pouvions pas lui dire de ne pas y aller… On avait une relation spéciale. Un respect incroyable. Un des joueurs qui aiment le plus le football que j’ai vu dans ma vie. Il aurait pu jouer un jour, puis le lendemain aussi. Une qualité technique et des dribbles incroyables », a encensé l’Espagnol, forcément inquiet à l’idée de perdre d’autres éléments.