Luis Enrique à MU, le plan du PSG s’écroule

N'en déplaise au PSG, Manchester United ne mise pas tout sur Mauricio Pochettino, et note que Luis Enrique coche toutes les cases pour entrainer les Red Devils la saison prochaine.

Habitué à virer ses entraineurs même quand ils sont encore sous contrat ou qu’ils viennent de prolonger, le Paris SG avait un plan en béton pour se défaire de Mauricio Pochettino si jamais Zinedine Zidane devait donner son feu vert. En effet, l’intérêt très prononcé de Manchester United pour le coach argentin arrangeait parfaitement le PSG, qui aurait même pu récupérer une indemnité si jamais le timing s’était parfaitement aligné en fin de saison. D’autant que la presse anglaise et le Manchester Evening News ont confirmé ce vendredi que le vestiaire des Red Devils était largement favorable à une arrivée de Pochettino cet été, pour remplacer un Ralf Rangnick qui a prévu de laisser sa place.

An attacking philosophy, not afraid of making big calls, experience of working in pressurised environments, Luis Enrique ticks a lot of boxes for United. So why not wait until after the World Cup for him? #mufc https://t.co/YLVwm2yoPd