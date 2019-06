Ang : Rafael Benitez et Newcastle, c'est fini !

Dans : Premier League.

L'avenir de Rafael Benitez sur le banc de Newcastle était incertain depuis plusieurs mois, le technicien espagnol des Magpies semblant hésiter à prolonger avec le club anglais, malgré le maintien en Premier League. Les doutes étaient tels que le nom de Benitez avait été cité du côté de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Mais les deux clubs ont trouvé un entraîneur, alors que ce lundi Newcastle a officialisé le départ de Rafael Benitez, qui arrivait en fin de contrat. On ne sait pas pour l'instant qui remplacera ce dernier chez les Magpies, et où le coach espagnol sera la saison prochaine.