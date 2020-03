Liverpool : Mal rasé, Klopp ne peut pas parler du Coronavirus

Dans : Premier League.

Les conférences de presse permettent aux journalistes accrédités de poser les questions de leur choix aux entraineurs. Parfois, cela donne quelques situations surréalistes, comme cela vient d’être le cas à Liverpool. Jurgen Klopp a ainsi été interrogé sur le Coronavirus et ses conséquences. En Ligue des Champions comme en Premier League, des décisions pourraient prochainement être prises pour limiter les matchs, les déplacements de supporters, ou même mettre les compétitions en pause. L’entraineur de Liverpool a été interrogé sur cette situation inédite dans le monde du football, mais le coach allemand a tenu à remettre les choses à leurs places.

« Ce que je n’aime pas dans la vie, c’est qu’on demande leurs opinions aux entraîneurs sur des questions très sérieuses qui ne relèvent pas de football. Ce n’est pas important ce que disent les gens célèbres. Tu dois parler des choses que tu maîtrises. Les gens qui n’ont aucune connaissance sur la question comme moi n’ont rien à dire. Les gens avec des connaissances devraient donner des indications, pas les entraîneurs de football. La politique, le coronavirus... Pourquoi me demander mon avis? Je ne suis qu’un homme mal rasé avec une casquette de baseball », a répondu Jurgen Klopp, assez interloqué de voir que ce débat s’invitait à une conférence de presse de Liverpool, même si le virus et sa propagation ont désormais un impact sur le football et la tenue des rencontres.