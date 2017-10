Légende de Man United, il servait de victime à Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League, Liga, Foot Europeen.

Spécialiste des coups de pied arrêtés, Cristiano Ronaldo n’est pas devenu l’artilleur que l’on connaît du jour au lendemain.

Tous ceux qui l’ont côtoyé sont prêts à témoigner, le Portugais arrive le premier à l’entraînement et repart le dernier. C’était déjà le cas lorsque l’attaquant portait le maillot de Manchester United. A cette époque, Cristiano Ronaldo n’était pas encore la star d’aujourd’hui. Mais cela ne l’empêchait pas d’utiliser le gardien légendaire Edwin van der Sar comme victime en fin de séance.

« En dehors du terrain, Ronaldo faisait attention à tout, comme le fait de bien se reposer ou de renforcer son corps, a raconté le Néerlandais à Four Four Two. Après les entraînements, il travaillait souvent ses coups francs et il venait me voir : "Edwin, tu peux te mettre dans les buts ?" Je lui disais que j'étais trop vieux et qu'il ferait mieux de demander à l'un des jeunes gardiens, mais il insistait parce qu'il voulait me battre. »

Van der Sar défend Cristiano Ronaldo

« Je le taquinais beaucoup en lui disant : "tu ne marqueras pas contre moi, Ronnie, tu le sais. Demande plutôt au gardien de l'équipe réserve, c'est mieux pour ta confiance." Il devenait agité et répondait : "non, non. C'est toi qui dois y aller !" C'est vraiment quelqu'un de bien. L'image que les gens ont de lui ne reflète pas sa personnalité », a conclu l’ancien portier des Red Devils, qui peut se vanter d’avoir aidé un jeune prometteur à devenir multiple Ballon d’Or.