Le Qatar rate Manchester United, un ancien du PSG en profite

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Ancien directeur général du PSG et homme de base du projet QSI dans la capitale française, Jean-Claude Blanc pourrait rebondir à Manchester United.

Fin décembre 2022, le Paris Saint-Germain officialisait le départ de l’un de ses dirigeants les plus influents en la personne de Jean-Claude Blanc. Après 12 saisons passées au PSG, l’ex-directeur général du club francilien a rejoint Ineos. Dans le milieu du football, Jean-Claude Blanc est l’un des dirigeants les plus réputés en France car avant son passage au Paris Saint-Germain, il a officié à la Juventus Turin pendant cinq ans en tant qu’administrateur général puis président en 2009-2010 avant de céder sa place à Andrea Agnelli.

🚨 Former general director of PSG and CEO of Juventus Jean-Claude Blanc could be set for a KEY ROLE at Manchester United under Sir Jim Ratcliffe. [@SkyKaveh] #MUFC pic.twitter.com/KyYSZrQag5 — United Update (@UnitedsUpdate) October 16, 2023

Le CV de Jean-Claude Blanc est conséquent et pourrait encore s’épaissir dans les mois à venir. En effet, Sky Sports annonce que l’ancien DG du Paris Saint-Germain pourrait avoir un rôle clé à Manchester United en cas de rachat des Red Devils par Sir Jim Ratcliffe, patron d’Ineos. Les discussions se poursuivent entre celui qui est également propriétaire de l’OGC Nice et la famille Glazer pour tenter de trouver un accord et selon la presse anglaise, Jim Ratcliffe compte prendre possession de 25 % de Manchester United et avoir les pleins pouvoirs sportifs.

Ratcliffe à Manchester United, des conséquences pour Nice ?

Si tel était le cas, le boss d’Ineos pourrait nommer Paul Mitchell, ancien directeur sportif du RB Leipzig ou encore de l’AS Monaco. Dans un rôle plus administratif, Jean-Claude Blanc pourrait également être mis en place. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera alors que ces dernières heures, on apprenait que le Qatar avait définitivement renoncé au rachat de Manchester United face aux exigences trop importantes de la famille Glazer. Sir Jim Ratcliffe a plus que jamais le champ libre pour négocier le rachat des Red Devils avant de mettre en place sa future équipe dirigeante. Un potentiel achat de Manchester United qui pourrait avoir des conséquences sur Nice, qui n’est plus du tout la priorité d’Ineos comme nous l’apprenait Romain Molina ce week-end.