MU : Mourinho dézingue Pogba à sa façon, ce n’est pas glorieux

Licencié par les dirigeants de Manchester United en décembre dernier, José Mourinho fait progressivement son retour dans le paysage footballistique européen. Présent au match Lille-Montpellier il y a une semaine, le coach portugais fait cette fois parler de lui pour une interview accordée au Telegraph. Un entretien au cours duquel le Spécial One ne s’est pas gêné pour égratigner Paul Pogba… sans le citer. Mais pour la presse anglaise, cela ne fait aucun doute : les mots de José Mourinho sont bien adressés, de manière subliminale, au champion du monde français.

« Vous avez maintenant une génération de joueurs qui ne sont pas que des joueurs, mais tout un package. Vous avez le joueur, la famille, l'agent, l'entourage, le directeur de la communication. Parfois, vous avez même le propre staff médical du joueur, et dans les situations extrêmes il a même son préparateur physique individuel. Quand vous avez ce joueur, vous avez toutes les distractions autour. Quand on parle de leaders dans le football, les gens pensent toujours à des leaders positifs. Mais un leader négatif est aussi un leader. Et tous les leaders que vous rencontrez sur votre chemin ne sont pas forcément de gentils leaders qui vous aident à accomplir vos objectifs » a lâché un José Mourinho en grande forme pour critiquer l’international français. Reste que depuis le départ du technicien portugais, Paul Pogba revit à Manchester United…