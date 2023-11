Le père de Luis Diaz libéré

Pris en otage le 28 octobre dernier, soit depuis 12 jours, Luis Manuel Diaz a été libéré ce jeudi. Le père de l’ailier de Liverpool Luis Diaz était retenu par le groupe rebelle ELN (Armée de libération nationale) qui l’a finalement relâché pendant les négociations de paix avec le gouvernement colombien. Un soulagement pour l’ancien joueur du FC Porto, titularisé face à Toulouse ce jeudi en Ligue Europa.

🚨🇨🇴 Luis Díaz’s father Mane right after being released after 12 days kidnapped in Colombia.#LFC star informed in the morning as he now finally has his parents back home. pic.twitter.com/TZJzYEyjEA