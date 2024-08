Le Barça a tranché, Gündogan retourne chez son ex

L’un des feuilletons de cette fin de mercato se nomme Ilkay Gündogan. Sur le départ du FC Barcelone, le milieu offensif allemand a pris une grande décision pour son avenir. Il va effectuer son retour au sein de l’un de ses anciens clubs.

C’est l’un des dossiers phares de cette fin de mercato, et il fait partie de la catégorie des transferts que l’on n’avait pas forcément vu venir. Joueur cadre du FC Barcelone depuis son arrivée l’été dernier en provenance de Manchester City, Ilkay Gündogan voulait honorer sa dernière année de contrat au sein de la formation blaugrana. Absent du groupe catalan qui a fait le déplacement à Valence pour la première journée de Liga, officiellement pour un coup reçu en amical contre Monaco, le milieu offensif allemand voit la suite de sa carrière prendre une autre tournure. Le joueur passé par le Borussia Dortmund est ainsi sur le point de retourner à Manchester City, club au sein duquel le joueur a déjà passé six saisons entre 2017 et 2023. Fabrizio Romano confirme que Pep Guardiola, qui l’a eu sous ses ordres en Angleterre, a validé un retour d’une de ses anciennes pièces maîtresses.

🚨🔵 Understand Barcelona have 100% decided to let Ilkay Gündogan leave for free.



Manchester City are working on details of the deal with Gündogan’s agent now in UK to get the comeback done.



As revealed earlier, Pep Guardiola said YES. ✅



Up to Gündo’s green light ⏳ #MCFC pic.twitter.com/RZL1f1R7DT