L'Arabie Saoudite transforme Newcastle en Squid Game !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Considéré comme le club de football le plus riche du monde depuis son rachat par l'Arabie Saoudite, Newcastle risque de descendre en D2 anglaise. Mais cela ne sera pas un problème au mercato.

19e de Premier League avec seulement quatre points et déjà six longueurs de retard sur Leeds, premier non relégable, Newcastle n’est pas la fête alors que l’on va atteindre le premier tiers du championnat. Et si les Magpies semblent, enfin, avoir trouvé un successeur en la personne d’Eddie Howe, le déplacement de ce samedi à Brighton ne sera pas une partie de plaisir. Pour l’instant, les dirigeants saoudiens restent tranquilles, certains se demandent ce qu’il adviendra réellement du projet si Newcastle est relégué en Championship, ce qui lui pend au bout du nez compte tenu du niveau de jeu affiché actuellement par l’équipe du nord de l’Angleterre. Pour Troy Deeney, attaquant de Birmingham et consultant de nombreux médias anglais, dont le Sun, peu importe si Newcastle se maintient ou descends en D2, il aura les moyens financiers de recruter des stars, ces dernières n’étant pas du genre à cracher sur un énorme chèque d’où qu’il vienne. Comparant tout cela à la série Squid Game, diffusé sur Netflix, le joueur est sans complaisance avec certains de ses collègues.

L'Arabie Saoudite va faire un mercato d'hiver colossal

En effet, Troy Deeney estime que « Des footballeurs courraient-ils le risque sérieux d'être relégués afin de seulement gagner une augmentation de salaire massive en rejoignant Newcastle dès le mois de janvier ? Oui, bien sûr qu'ils le feraient. Parce que l'argent est roi dans le football comme dans tous les autres domaines (...) J'en ai marre d'entendre qu'un footballeur ou l'autre a accepté un transfert « pour l'argent ». Comme si ce n'était pas une motivation majeure pour quelqu'un qui change de travail Comme la plupart des gens, j'ai regardé l'étrange et merveilleuse série Squid Game sur Netflix. Pour les non-initiés, il s'agit d'un groupe de personnes endettées prêtes à risquer leur vie pour une montagne d’argent. Et bien que ce soit une histoire folle, farfelue et brutale, cela fonctionne essentiellement parce que nous acceptons tous le principe de base qu’une majorité de gens est fortement motivée par l'argent. Maintenant, je ne compare pas la signature pour Newcastle à être dans Squid Game, et jouer dans le championnat de D2 n'est pas une condamnation à mort, je peux vous l'assurer ! Mais la plupart des joueurs accepteront une énorme augmentation de salaire et signeront pour le club le plus riche du monde même s'ils savent que la relégation est une possibilité réelle, c’est un risque calculé », explique le joueur anglais.