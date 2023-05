Julian Nagelsmann ne sera pas l'entraîneur de Tottenham

En quête d'un entraîneur pour la saison prochaine, Tottenham avait été cité comme le possible point de chute de Julian Nagelsmann, débarqué par le Bayern Munich.

Après le limogeage d’Antonio Conte, qui avait démonté la gestion des Spurs par Daniel Levy, le patron de Tottenham a confié les clés de son équipe à Ryan Mason, lequel assure encore une fois l’intérim, tout comme il l’avait fait après le départ de José Mourinho. Depuis que Julian Nagelsmann a été écarté du Bayern Munich, et même s’il est toujours sous contrat avec le club bavarois, le nom du technicien allemand revient régulièrement du côté de Tottenham. Mais, ce vendredi soir, Sky Sports annonce que Julian Nagelsmann ne sera pas le prochain manager du club londonien. Le club londonien va continuer à prospecter pour trouver un entraîneur, mais selon le média sportif anglais, l’hypothèse de voir Ryan Mason devenir le coach permanent de Tottenham existe sérieusement.

BREAKING! Julian Nagelsmann is not in consideration for the vacant Tottenham Hotspur Head Coach role. pic.twitter.com/89yvjWln48