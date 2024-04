Il est trop fort, Manchester City va le blinder

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City espère encore tout rafler cette saison en Europe. Pour ce faire, les Skyblues peuvent s'appuyer sur des joueurs de très haut niveau, à l'instar de Rodri.

Pep Guardiola veut compter sur des joueurs faits pour ses idées de jeu. Le recrutement à City est donc bien ciblé. Rodri est l'un des joueurs que voulait le plus l'entraineur espagnol, qui a fait beaucoup auprès de sa direction pour l'arracher à l'Atlético contre 70 millions d'euros en 2019. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'international espagnol lui a bien rendu la confiance donnée. La saison dernière lors du triplé réalisé par Manchester City, Rodri a notamment été le seul buteur de la finale de la Ligue des champions. De quoi inscrire son nom à jamais dans l'histoire du club mancunien. S'il est encore sous contrat jusqu'en 2027, les champions d'Europe ne veulent prendre aucun risque concernant son avenir et veulent donc le blinder très rapidement.

Rodri, Manchester City accélère

Selon les informations de The Mirror, via Simon Mullock, Manchester City veut en effet prolonger Rodri... à vie : « Manchester City veut récompenser Rodri avec une augmentation massive de salaire dans le but de garder le milieu de terrain espagnol à l'Etihad à vie. Pep Guardiola pense que le joueur de 27 ans est devenu son joueur le plus important au cours des 12 derniers mois. Et City est prêt à offrir à l'homme qui a marqué le but vainqueur lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière un nouvel accord qui lui permettra de salaire de base à 350 000 euros par semaine ». Actuellement, Rodri gagne près de 210 000 euros. S'il prolongeait avec son nouveau contrat, il serait désormais juste derrière Kevin De Bruyne et Erling Haaland en tant que troisième joueur le mieux payé du club. Au total, son salaire lui rapporterait 50 millions d'euros sur la durée du bail. Sauf surprise, il devrait l'accepter et donc faire encore le bonheur de City pendant de nombreuses années, même si le Bayern Munich était un temps intéressé.