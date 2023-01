Humilié pour Mudryk, Arsenal se venge avec un Français

Dans : Premier League.

Arsenal a récemment subi un coup dur important sur le marché des transferts avec son échec dans le dossier Mykhailo Mudryk, parti à Chelsea. Mais les Gunners n'ont pas dit leur dernier mot cet hiver.

Les supporters d'Arsenal sont plutôt gâtés depuis le début de la saison. En plus de la large avance du club en tête de la Premier League, le jeu est aussi au rendez-vous. Le retour des Gunners au premier plan du football anglais redistribue certaines cartes et devrait permettre à Arsenal de gagner une nouvelle attractivité sur le marché des transferts. Afin de renforcer encore un peu plus son collectif, Mikel Arteta avait comme plan de s'offrir Mykhailo Mudryk, crack ukrainien du Shakhtar. Alors que tout semblait réglé dans ce dossier, Mudryk a finalement décidé de prendre la direction de... Chelsea, très dépensier cet hiver au mercato. Mais selon la presse anglaise, Arsenal souhaite réagir et frapper un grand coup sur le marché dans les prochains jours.

Arsenal ouvre la piste Diaby

*Arsenal veut recruter Moussa Diaby et Declan Rice*



Comme le rapportent notamment le Daily Mail et Sky Sports, les Gunners ont pris contact avec le Bayer Leverkusen pour Moussa Diaby. Les Londoniens cherchent toujours à combler la longue blessure de Gabriel Jesus et l'ancien du PSG plait beaucoup au board d'Arsenal, surtout que Mikel Arteta compte aussi faire bonne figure en Ligue Europa. Problème pour le moment, le club allemand ne veut pas le vendre cet hiver et évalue son prix à 100 millions d'euros pour l’été prochain. Outre Arsenal, l'international français est aussi courtisé par Newcastle. Les Magpies font partie des nouveaux riches du football anglais et sont également ambitieux cette saison, avec une place actuelle dans le Big 4. En cas de très grosses offres, difficile d'imaginer le Bayer refuser les avances d'Arsenal ou encore de Newcastle, malgré l'envie de conserver son joueur. Cette saison avec le club allemand, Diaby a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 25 matchs.