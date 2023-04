Humilié à Newcastle, Tottenham rembourse ses fans

Dimanche après-midi, Tottenham a vécu un match cauchemardesque et quasiment inédit. Les Spurs ont perdu 6-1 à Newcastle, étant menés 5-0 après 21 minutes. Conscients de leur contre-performance, les joueurs ont fait un geste pour leurs supporters.

Le déplacement à Newcastle est le plus long en Premier League pour les supporters de Tottenham mais, dimanche soir, le chemin du retour a du être interminable pour eux. Leur club adoré a été atomisé 6-1 à Newcastle dans un match crucial pour la qualification en Ligue des champions. Surtout, le début de match de Tottenham a été un naufrage d'une rare violence. Les Spurs étaient menés 5-0 après seulement 21 minutes de jeu. Une vraie humiliation qui ne pouvait pas laisser insensible les joueurs de Tottenham, Hugo Lloris en tête. Le capitaine des Spurs avait présenté ses excuses juste après le match.

« C'est très embarrassant. La première chose à faire est sans doute de présenter des excuses aux supporters qui se sont déplacés et à ceux qui ont regardé le match. Il est évident que nous n'avons pas montré un beau visage aujourd'hui. Nous n'avons pas pu rivaliser avec les joueurs de Newcastle. Nous avons été dominés dans tous les aspects du jeu. Nous avons complètement raté la première partie de la rencontre... La deuxième période est une autre histoire. Mais c'est vraiment douloureux », avait lâché le gardien français. Deux jours plus tard, il semble bien que ces mots n'étaient pas sans valeur. En effet, les joueurs de Tottenham ont pris l'engagement de rembourser les supporters venus les encourager dans le Nord de l'Angleterre.

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH