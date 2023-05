Haaland a un bon de sortie, Man City va réparer son erreur

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En rejoignant Manchester City l’été dernier, Erling Haaland avait pris soin d’inclure une clause de départ dans son contrat. Une option qui commence sérieusement à inquiéter ses dirigeants, déterminés à lui faire signer un nouveau bail afin de supprimer ce bon de sortie valable en 2025.

Jusqu’où ira Erling Haaland ? D’ici la fin de l’exercice, l’attaquant de Manchester City aura probablement effacé quelques records. Le Norvégien, qui a réussi son penalty contre Fulham (victoire 1-2) dimanche, est déjà le co-meilleur buteur de l’histoire de la Premier League sur une saison avec 34 buts. Son total atteint même la barre des 50 réalisations toutes compétitions confondues ! Autant dire que ses performances continuent d’impressionner le Real Madrid que l’on annonce toujours prêt à l’arracher lorsque l’occasion se présentera.

🇳🇴 Erling Haaland égale le record du plus grand nombre de buts sur une saison de Premier League 🔝



Dire qu'Andy Cole et Alan Shearer l'ont fait sur une saison à 42 matchs 😱#FULMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/RdFTf3aaKQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

On parle bien sûr de cette fameuse clause selon laquelle Erling Haaland sera disponible pour 170 millions d’euros, non plus en 2024, mais plutôt en 2025, l’option étant liée à l’avenir du manager Pep Guardiola qui a prolongé en novembre dernier. Pas de quoi rassurer Manchester City qui a donc décidé de réagir. Le champion d’Angleterre en titre va effectivement tenter de prolonger son avant-centre. On devine que l’objectif principal n’est pas de rallonger la durée d’engagement puisque le Cyborg est lié aux Citizens jusqu’en 2027.

Haaland ouvert à la discussion

Le club mancunien veut surtout faire sauter cette fameuse clause de départ. Selon les informations de Football Insider, Erling Haaland serait ouvert à la discussion. Une prolongation lui permettrait de négocier un nouveau salaire largement revu à la hausse. Reste à savoir si l’international norvégien acceptera de supprimer la clause, cette même option qui avait facilité son arrivée à Manchester City pour seulement 60 millions d’euros. Une chose est sûre, c’est qu’en cas de réussite sur ce dossier, les dirigeants anglais rendront leur buteur totalement inaccessible sur le marché des transferts.