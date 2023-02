Greenwood relaxé par la justice, condamné par Man United

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Poursuivi pour tentative de viol et agression sur une femme, Mason Greenwood a vu la justice abandonner les poursuites à son encontre. Toutefois, la médiatisation de l'affaire assombrit son avenir à Manchester United où on ne veut plus de lui.

Le jeune prodige du football anglais est devenu le paria numéro 1 du Royaume en l'espace d'un an seulement. Mason Greenwood avait le talent pour porter l'attaque de Manchester United. Cependant, il a été rattrapé par une grave affaire extra-sportive où il a connu la prison et a failli y demeurer encore un long moment. Il avait été accusé par une femme d'avoir essayé de la violer avant de l'agresser. Celle-ci avait médiatisé son histoire sur les réseaux sociaux, montrant ses hématomes et un visage en sang. Le joueur a du répondre de ses actes, étant écroué au passage pendant quelques semaines.

Greenwood persona non grata dans le vestiaire

Finalement, on a appris cette semaine que la justice abandonnait les poursuites judiciaires à son encontre. Greenwood, éloigné des terrains depuis janvier 2022, peut maintenant espérer reprendre sa carrière à Manchester United. Sauf que ses coéquipiers ne sont pas de cet avis. Selon le Sun, ils ne veulent pas de son retour. Ils ne veulent pas gâcher la bonne ambiance du vestiaire alors que les Red Devils enchaînent les succès depuis la reprise. « Le vestiaire n’a plus été aussi heureux depuis longtemps et personne ne veut faire de vagues », révèle une source proche du vestiaire.

🚨 Manchester United players do NOT want Mason Greenwood back in the dressing room this season - because they fear it will disrupt their progress.



La direction aussi voudrait se débarrasser de l'encombrant Greenwood. En effet, elle a lancé une enquête interne pour estimer s'il est possible et nécessaire de rompre le contrat du joueur, lequel va jusqu'en 2025. Il en va de la crédibilité du club mancunien, l'un des plus prestigieux du Royaume et même du monde. On craint des répercussions négatives en terme d'image si Greenwood reprend sa carrière chez les Red Devils. La presse anglaise l'envoie même en Chine, le joueur ayant confié pendant ses ennuis judiciaires qu'il préférait aller jouer là-bas que rester à Manchester United, un club qui ne l'avait pas assez soutenu à son goût. Des paroles en l'air ? En tout cas, son désir de quitter le club mancunien risque d'être vite exaucé.