Esp : Varane à Manchester United, c’est chaud !

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, Raphaël Varane est plus que jamais sur le départ.

Ces dernières semaines, le nom du champion du monde français a été associé au Paris Saint-Germain, qui courtise également Sergio Ramos. Mais selon les informations obtenues par ESPN, c’est à Manchester United que Raphaël Varane a de grandes chances de poursuivre sa carrière. Et pour cause, le journaliste Mark Ogden affirme ce jeudi que le défenseur de l’Equipe de France est proche de rejoindre Manchester United dans le cadre d’un transfert estimé à 50 ME au mercato. Une information qui demande confirmation, mais qui risque de faire l’effet d’une bombe et de provoquer un jeu des chaises musicales chez les défenseurs européens.

Il y a quelques jours, le président madrilène Florentino Pérez avait très clairement ouvert la porte à un départ de Raphaël Varane sur les ondes de la Onda Cero. « Nous n'avons pas encore parlé avec lui. Il est à l'Euro. Il lui reste un an de contrat et nous n'avons pas reçu d'offre pour Varane. C'est un gentleman, s'il veut rester il restera, sinon il partira » avait expliqué Florentino Pérez au sujet de l’homme aux 77 sélections (5 buts) en Equipe de France. En dépit de l’intérêt du Paris Saint-Germain, c’est donc en Premier League que le défenseur de 28 ans pourrait poursuivre sa brillante carrière. Après dix ans au Real Madrid, où il a tout gagné et notamment quatre fois la Ligue des Champions, Raphaël Varane souhaitait découvrir un nouveau challenge. En signant à Manchester United, un des clubs les plus populaires du monde et qui court désespérément après le titre en Premier League depuis 2013, il sera totalement servi. Charge à lui de ne pas décevoir les supporters mancuniens, alors qu’il sera probablement associé à Harry Maguire.