PL : Martial explique les raisons de son come-back

Dans : Premier League, Equipe de France.

Auteur de cinq buts cette saison en Premier League, Anthony Martial réalise un excellent début de championnat sous les couleurs de Manchester United.

Récemment, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a confirmé cette jolie forme avec une passe décisive en Equipe de France, où il a été particulièrement performant lors de la rencontre opposant les Bleus à l’Allemagne à Cologne (1-1). Dans une interview accordée à Téléfoot, le natif de Massy a confirmé que l’amélioration de ses relations avec José Mourinho n’était pas étrangère à son retour en forme. Mais attention, n’attendons pas trop de Martial trop vite…

« José Mourinho ? Il était dur avec moi. Je pense qu'on ne se comprenait pas trop, mais on a appris à se connaître. On s'est beaucoup parlé et ça se passe très bien. J'avais des petits problèmes extra-sportifs. Ça a joué dans ma tête, je n'étais pas très concentré et maintenant dès que je rentre sur le terrain, c'est pour tout casser. Certains oublient parfois mon âge. Avec mon talent, ils attendent que j'explose rapidement, mais chacun son avenir » a-t-il lancé sur la première chaîne de France. Désormais, le n°11 de Manchester United doit confirmer jusqu’aux matchs amicaux du mois de mars afin de valider son ticket pour la Russie. Le joueur est prévenu, la concurrence à son poste est (très) féroce.