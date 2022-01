Cristiano Ronaldo prend le mercato de Manchester United en mains

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Intéressé par Ruben Neves, le milieu de terrain de Wolverhampton, la direction sportive de Manchester United pourrait se servir de Cristiano Ronaldo pour boucler le deal.

En quête de renforts pendant ce mercato hivernal, Manchester United est sur les rangs pour récupérer Ruben Neves. Auteur d’une belle saison avec les Wolves, le joueur de 24 ans est suivi par les Red Devils depuis plusieurs mois. Mais cet hiver, cet intérêt pourrait bien se transformer en offre concrète. Puisque selon les informations de The Sun, MU semble prêt à offrir un chèque de 35 millions d’euros pour s’attacher les services de l'international portugais. Si Wolverhampton attend plutôt 40 ME pour lâcher l’un de ses cadres en milieu de saison, la présence de Cristiano Ronaldo dans l’effectif mancunien pourrait faire la différence. Tout simplement parce que les deux joueurs sont proches.

Cristiano Ronaldo, recruteur de MU

En plus d’avoir le même agent, à savoir Jorge Mendes, ils évoluent ensemble dans la sélection portugaise. Et pas plus tard que cette semaine, Neves dressait les louanges de CR7 dans la presse anglaise, avant la victoire de son équipe contre MU en Premier League (1-0) : « Cristiano Ronaldo est mon ami, il est capable de marquer un but à tout moment ». Un bel hommage qui montre que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or aura un rôle déterminant à jouer dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Wolves, Ruben Neves rêve de franchir un cap en rejoignant un club de niveau Ligue des Champions. Et sachant que MU a un besoin urgent dans l’entrejeu, vu que des joueurs comme Jesse Lingard ou Donny van de Beek sont annoncés partants du côté d’Old Trafford, les deux parties pourraient trouver leur compte… Dans le dur ces derniers jours, Ralf Rangnick compte en tout cas sur le soutien de CR7 pour lancer son mercato d’hiver avec l’arrivée d’un nouveau milieu pour concurrencer Scott McTominay et Fred.