Cristiano Ronaldo out, Ten Hag a une belle motivation

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Buteur contre le Sheriff Tiraspol (0-2) jeudi en Ligue Europa, Cristiano Ronaldo a enfin retrouvé le sourire avec Manchester United. Mais un départ cet hiver reste d’actualité pour l’attaquant portugais. D’autant que le manager Erik ten Hag a désormais une motivation supplémentaire pour s’en débarrasser.

Le soulagement se lisait sur le visage de Cristiano Ronaldo jeudi soir. Grâce au penalty inscrit contre le Sheriff Tiraspol, l’attaquant de Manchester United a enfin débloqué son compteur cette saison. De quoi confirmer l’évolution positive évoquée par Erik Ten Hag après la rencontre. « On pouvait s'attendre à ça puisqu'il a manqué la présaison, a défendu le manager des Red Devils. Donc il doit travailler dur pour avoir la bonne condition physique et ensuite il marquera plus de buts. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« On peut voir qu'il en est vraiment proche, a poursuivi le Néerlandais. Quand il sera plus en forme, il concrétisera ses occasions. Je pense qu'il est totalement impliqué dans le projet et dans l'équipe. On voit aussi que des connexions arrivent autour de lui, il cherche des automatismes et j'en suis ravi. » Ce n’est pourtant pas la version donnée par la presse anglaise. Pour le tabloïd The Sun, le départ du Portugais cet hiver reste d’actualité. L’avant-centre de 37 ans souhaite toujours rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Et de son côté, Manchester United ne le retient pas.

Ronaldo sacrifié ?

La source laisse même entendre que Cristiano Ronaldo pourrait être poussé vers la sortie. En effet, Erik ten Hag, dont la philosophie et le pressing réclamés ne correspondent pas au profil de CR7, a désormais une nouvelle raison de s’en débarrasser. Le club mancunien aurait promis à son manager une enveloppe de 80 millions d’euros pour recruter en janvier. Un budget qui pourrait passer à plus de 114 millions d’euros en cas de départ de l’international portugais, dont le salaire à 514 000 euros par semaine serait économisé. En quête de trois nouveaux joueurs de haut niveau, le coach de MU ne dirait pas non à ce bonus.