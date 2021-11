Comment Nicolas Pépé est devenu le plus grand flop de l'histoire d’Arsenal

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Acheté par Arsenal contre un chèque de 80 millions d’euros en 2019, après sa très belle saison sous le maillot du Lille OSC, Nicolas Pépé va être mis sur le marché des transferts par les Gunners. Un terrible constat d’échec pour le club londonien et l’attaquant ivoirien…

Chaque saison ou presque, le football européen produit des catastrophes industrielles plus ou moins grandes. En France, et plus précisément du côté de Lyon, Yoann Gourcuff a souvent été pris en exemple dans cette catégorie de flops. Au Barça, un joueur comme Ousmane Dembélé, recruté pour 135 ME à Dortmund en 2017, n’a pas vraiment eu la carrière escomptée à cause de multiples blessures. Des coups ratés dont Nicolas Pépé fait partie sur les dernières saisons. Suite à un exercice 2018-2019 fantastique avec Lille, où il avait marqué 23 buts et délivré 12 passes décisives en 41 matchs, l'international ivoirien avait été recruté pour 80 millions d’euros par Arsenal. Un achat historique, puisque le club londonien n’avait jamais dépensé autant d’argent pour un joueur. Devenu l’élément le plus cher de l’histoire des Gunners, devant Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ou Mesut Özil, l’ancien attaquant d’Angers avait donc une énorme pression sur ses épaules dès son arrivée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pépé a déçu tout le monde à l’Emirates Stadium...

Mikel Arteta ne veut plus de Nicolas Pépé



Car même s’il a eu une feuille de statistiques correcte, avec 28 buts et 15 passes décisives en 98 matchs toutes compétitions confondues avec Arsenal, le joueur de 26 ans ne s’est jamais imposé comme un leader dans le célèbre club de Premier League. Ni avec Unai Emery, l’entraîneur qui avait réclamé son recrutement il y a deux ans, et encore moins avec Mikel Arteta. Un entraîneur qui ne compte d’ailleurs plus trop sur lui. En effet, selon les informations du Daily Mail, le technicien espagnol envisage clairement de laisser partir son attaquant. Pourtant, l’ancien Dogue avait fini la saison dernière en trombe avant de débuter le nouvel exercice en tant que titulaire. Mais ces derniers temps, il a perdu sa place. Que ce soit à gauche, au profit d’Emile Smith Rowe, ou à droite, avec Bukayo Saka. Et sachant qu’Arsenal enchaîne les bons résultats sans lui, avec onze matchs sans défaite depuis la claque subie contre Manchester City en août dernier, Pépé n’est pas prêt d’avoir sa chance. D’autant plus que les Gunners n’ont, cette saison, pas la Coupe d’Europe pour faire tourner leur effectif. C’est donc pour cette raison que Pépé sera mis sur la liste des indésirables lors du prochain mercato hivernal.

Arsenal prêt à vendre son flop pour 30 millions d'euros...

Arsenal serait prête à brader Nicolas Pépé 🇨🇮 pour 25 M£. Pour rappel, le club londonien l'a acheté pour 80M€.



(Football London) pic.twitter.com/BAcu7thxkT — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) November 14, 2021

Un sacré constat d’échec pour Arsenal, surtout que les Gunners seraient disposés à vendre Pépé contre un chèque de 30 millions d’euros. Seulement 30 ME ! Et même à ce prix-là, « il sera probablement difficile pour Arsenal de trouver des acheteurs pour l'international ivoirien ». Preuve de l’étendue du flop. Mais afin d’éviter le pire en économisant au moins son salaire, Arsenal est donc prêt à tout pour se séparer de ce joueur encore sous contrat jusqu’en 2024. Pour le remplacer, Arteta a déjà coché un nom, celui de Dejan Kulusevski. Recruté par la Juventus en janvier 2020 pour 35 ME, l’ailier suédois serait une belle recrue pour Arsenal. Cela ne pourra de toute façon pas être pire que Pépé, auteur de grandes performances en L1 avant d'être branché sur courant alternatif en Angleterre...