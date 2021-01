Ang : Nicolas Pépé de retour en Ligue 1, l'idée choc

Dans : Premier League.

Recruté pour 80 millions d'euros par Arsenal en août 2019, Nicolas Pépé ne s'est jamais réellement imposé avec les Gunners.

Toujours privé de Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal n'a pu faire mieux que match nul face à Manchester United samedi après-midi (0-0). Si Alexandre Lacazette s'est montré plutôt à son avantage, le match a été plus compliqué pour Nicolas Pépé, autre ancien pensionnaire de Ligue 1. Plus gros transfert du club (80 millions d'euros), l'ancien lillois a connu une première saison très difficile, n'inscrivant que 5 buts en 31 matchs de Premier League. Si une période d'adaptation est souvent nécessaire lors d'un transfert en Angleterre, la deuxième saison de l'attaquant ne semble pas partir de la meilleure des manières non plus. Dans un entretien accordé au journal The Sun, Robert Pirès a été très cash envers l'Ivoirien.

« Son jeu ne correspond pas à l'intensité et aux exigences de la Premier League. Pépé n'y était pas habitué et il lui a été compliqué de changer sa mentalité, de s'adapter à une nouvelle façon de s'entraîner et de s'installer dans un championnat difficile. Je pense qu'il n'est tout simplement pas taillé pour le football anglais » a déclaré l'ancienne star d'Arsenal. Cette saison, le natif de Mantes-la-Jolie a marqué à 6 reprises, dont 3 en championnat. Plus souvent remplaçant que titulaire en Premier League (8 contre 6), Nicolas Pépé est régulièrement cité comme étant un des joueurs à vendre de l'effectif londonien. Barré par l'éclosion des jeunes Emile Smith Rowe et Bukayo Saka, le joueur de 25 ans devra certainement trouver un nouveau point de chute lors du mercato estival. Si son profil pourrait intéresser des clubs de Ligue 1 comme l'OL ou l'AS Monaco, le salaire XXL du joueur ainsi que la somme réclamée par Arsenal risque bien de rendre la transaction impossible.