City est le patron en Angleterre, Arsenal le paie cher !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 33e journée

Etihad Stadium

Manchester City-Arsenal 4-1

Buts : De Bruyne (7e, 54e), Stones (45e+2), Haaland (90e+5) pour Man City ; Holding (86e) pour Arsenal

Dans le choc crucial pour le titre, Manchester City n'a laissé aucune chance à Arsenal. Une large domination des Citizens concrétisée par un cinglant 4-1 au tableau d'affichage. La première place des Gunners est plus fragile que jamais.

Manchester City avait une balle de match pour le titre, en recevant son rival Arsenal. Les Citizens pouvaient reprendre définitivement la main et ils n'allaient pas se rater. Mieux entrés dans la rencontre, ils prenaient les devants très tôt. Haaland jouait de son corps pour intercepter un dégagement, il servait De Bruyne qui trouvait le petit filet de Ramsdale d'une frappe chirurgicale des 20 mètres. Arsenal était sous l'eau et ne devait son salut qu'à son gardien, auteur de plusieurs arrêts devant Haaland. Cependant, il ne pouvait rien sur une tête de Stones sur un coup-franc de l'inévitable De Bruyne. Un but validé par le VAR juste avant le repos qui assommait les Gunners.

Kevin De Bruyne now has 24 assists across all competitions, the most from Europe's top 5 leagues 🤯



Messi is second with 19. pic.twitter.com/r6nXGdwYNO — ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2023

Ceux-ci étaient encore punis juste après la mi-temps. Odegaard perdait le ballon en milieu, le contre mancunien était proprement fini par De Bruyne pour son doublé. City gérait tranquillement la fin de match, peut-être trop puisqu'Arsenal marquait via une frappe d'Holding à l'entrée de la surface. Trop peu pour Arsenal, dominé dans les grandes largeurs par Manchester City. Erling Haaland, cheveux au vent, venait enfin marquer son 33e but de la saison dans les arrêts de jeu. Avec cette deuxième victoire en deux confrontations cette saison, City revient à deux points de son adversaire du soir et, ce avec deux matchs de moins. Au vu de la dynamique des hommes de Pep Guardiola, la place de leader d'Arsenal en Premier League ne tient désormais plus qu'à un fil...