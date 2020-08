Chelsea : Dix joueurs à vendre, mais pas touche à Giroud !

Dans : Premier League.

Très actif en ce début de mercato, Chelsea s’est déjà considérablement renforcé en bouclant les signatures de Timo Werner et d’Hakim Ziyech.

Privés de recrutement pendant deux ans, les Blues souhaitent rattraper le temps perdu. L’objectif de Frank Lampard et des dirigeants de Chelsea est clairement de réaliser un gros mercato afin de bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine, et tenter de titiller Manchester City et Liverpool dans la course au titre. Dans cette optique, Ziyech et Werner ont été recrutés, en attendant peut-être Havertz et des recrues de premier plan en défense. Mais les Blues se doivent de respecter le fair-play financier et vont donc également être actifs dans le sens des départs, selon les informations de Sky Sports.

Le média dévoile que près de dix joueurs ont d’ores et déjà été placés sur la liste des transferts par Chelsea. Le Français Kurt Zouma fait par exemple partie de cette liste, et ne sera donc pas retenu en cas de proposition. Le constat est similaire pour deux autres défenseurs centraux de l’effectif, à savoir Andreas Christiansen et Antonio Rudiger. Bénéficiant d’un gros salaire, Jorginho et Kepa Arrizabalaga sont également poussés vers la sortie par Frank Lampard. De plus, Emerson, Danny Drinkwater, Victor Moses, Tiémoué Bakayoko et Michy Batshuayi ont également l’étiquette d’indésirable. Assurément, il y aura de belles affaires à réaliser pour les clubs européens du côté de Chelsea. On notera par ailleurs qu’Olivier Giroud ne figure pas parmi les joueurs sur le départ, le champion du monde ayant convaincu Frank Lampard grâce à ses performances de très haut niveau après le restart. Il se mêlera donc à une intense concurrence avec Tammy Abraham et Timo Werner en attaque la saison prochaine…