PL : Du Mbappé ? Giroud se prend pour une F1

Element déterminant de la qualification de Chelsea pour la Ligue des Champions, Olivier Giroud a su attendre son heure.

Annoncé sur le départ avec insistance, l’attaquant français avait été retenu par Frank Lampard alors qu’il était le troisième buteur dans la hiérarchie. Finalement, le champion du monde a eu sa chance après le « restart » et l’a parfaitement saisie au point de terminer la saison comme un titulaire indiscutable. Il retrouve donc la forme et s’en félicite dans les colonnes de L’Equipe, expliquant même avoir retrouvé une deuxième jeunesse après le confinement. Les chiffres parlent d’eux-même selon l’attaquant des Blues.

« Après le match, le mec qui s’occupe des statistiques à Chelsea m’a dit que, sur cette action, j’avais couru à 30,5 km/h. J’avais vraiment envie de la mettre au fond car je n’ai pas l’habitude de courir à cette vitesse. Du Mbappé ? (Il éclate de rire.) Non, le petit, c’est une fusée. Mais pour un mec qui a bientôt 34 ans (le 30 septembre), c’est pas mal. Et de plus, un mec qui fait 90 kilos. J’ai même perdu un peu car je faisais 92 avant le début du confinement. 90 kilos avec 5,7 % de masse grasse. Je suis en forme », a prévenu un Olivier Giroud en effet parfaitement affuté, et qui a surpris tout le monde sur cette fameuse course face à Wolverhampton, avec un long ballon en profondeur sur lequel il a marqué, ce qui n’est vraiment pas sa spécialité. Une preuve en tout cas que le Français se montre très confiant pour l’avenir, et va rester à Chelsea malgré l’arrivée de Timo Werner, pour vivre une saison qui devrait l’emmener à l’Euro 2021.