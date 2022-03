Chelsea : Abramovitch croule sous les offres folles !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Considéré comme un proche de Vladimir Poutine, à l’origine de la guerre en Ukraine, le Russe Roman Abramovitch se voit contraint de vendre Chelsea. Le rachat devrait être bouclé assez rapidement dans la mesure où des offres à plusieurs milliards d’euros seraient déjà tombées.

Roman Abramovitch n’a pas vraiment eu le choix. Connu pour ses liens avec le président de la Russie Vladimir Poutine, qui attaque actuellement l’Ukraine, le propriétaire de Chelsea avait d’abord annoncé sa mise en retrait. Sa fondation caritative devait être chargée de la gestion du club londonien. Mais sous pression, le patron des Blues a fini par officialiser la mise en vente du pensionnaire de Premier League.

« Je vous prie de croire que cette décision a été incroyablement difficile à prendre et qu'il m'est pénible de me séparer du club de cette manière, expliquait Roman Abramovitch dans un communiqué. Cependant, je pense vraiment que c'est dans l'intérêt du club. » Mis sur le marché, Chelsea attire évidemment les investisseurs. Le champion d’Europe et du monde est forcément l’un des clubs les plus attractifs à l’heure actuelle. La preuve, le média Sky Sports affirme que les dirigeants chargés de la vente ont déjà reçu trois offres à environ 3,6 milliards d’euros !

Chelsea un club qui vaut des milliards d'euros

Parmi les investisseurs à l’origine de ces propositions, le Suisse Hansjorg Wyss et l’Américain Todd Boehly sont cités. En revanche, les rumeurs qui annonçaient un intérêt de Jim Ratcliffe n’étaient pas fondées. Le patron d’INEOS et de l’OGC Nice a démenti l’information par l’intermédiaire de son porte-parole. « Il n'y a aucune substance dans ces histoires, a répondu le représentant du Britannique. Pour l'instant, il se concentre sur l'OGC Nice, qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France qui se jouera à Paris début mai. » De quoi rassurer les supporters niçois sur les ambitions du propriétaire.