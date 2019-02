Chelsea : 220.000 euros d'amende, Kepa aurait mieux fait de sortir

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Scène hallucinante ce dimanche en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, où Kepa a rendu fou son entraineur en refusant de sortir juste avant la séance de tirs au but face à Manchester City.

Pourtant victime de crampes pendant le match, le jeune gardien a tout simplement décidé qu’il ne quitterait pas la pelouse, malgré l’ordre de son entraineur et la présence de son remplaçant au bord du terrain. De quoi rendre fou Maurizio Sarri, furieux pendant cet événement, mais qui s’était ensuite calmé devant les médias, assumant une partie de cette polémique à la surprise générale. Néanmoins, l’attitude du gardien de Chelsea n’était clairement pas la bonne et il a reçu une amende de 220.000 euros de la part de son club, soit environ l’équivalent d’une semaine de salaire.

« J’ai beaucoup réfléchi à propos des évènements d’hier. Même s’il y a eu une incompréhension, à la réflexion, j’ai fait une grosse erreur sur la manière dont j’ai géré la situation. Je voulais prendre le temps aujourd’hui pour m’excuser totalement et en personne auprès du coach, de Willy (Caballero), de mes coéquipiers et du club », a livré Kepa, qui a accepté la sanction et mis ainsi un terme à cette polémique qui fragilise tout de même nettement son entraineur.