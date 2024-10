MU ‍: Ça sent mauvais pour Ten Hag, son successeur contacté

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir d'Erik Ten Hag à Manchester United est de plus en plus incertain. Le Néerlandais pourrait être prochainement viré par la direction des Red Devils, qui multiplie les pistes pour le remplacer.

Manchester United n'y arrive pas depuis le début de cette nouvelle saison. Les Red Devils, actuellement 14es de Premier League, ont un match déjà très important à disputer ce samedi face à Brentford à Old Trafford. Les fans du club anglais ne supporteront pas un faux pas de plus. Erik Ten Hag est plus que jamais menacé par sa direction. S'il apparait confiant concernant son avenir, l'ancien de l'Ajax est néanmoins sur la sellette et ce, assez fort logiquement. D'ailleurs, Manchester United aurait déjà contacté son remplaçant potentiel.

Manchester United prépare déjà l'après Ten Hag

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Ces dernières heures, le journaliste de Bild, Christian Falk, a en effet annoncé que Ineos était en contacts avec Edin Terzic. L'ancien entraineur du Borussia Dortmund est libre de tout contrat depuis son départ du club de la Ruhr l'été dernier. « United est très impressionné par la façon dont il a atteint la finale de la Ligue des champions avec Dortmund. Terzic est également disponible sur le marché en tant qu'agent libre, voyons donc comment cela se passe avec Erik ten Hag. Mais j’ai entendu dire qu’Edin Terzic était l’un des candidats envisagés pour succéder à l'entraineur de Manchester United », a notamment ajouté Christian Falk, persuadé que du mouvement est bientôt à prévoir dans le Nord de l'Angleterre.

A noter que, outre Edin Terzic, trois autres noms sont supervisés par Manchester United en cas de limogeage de Ten Hag : Graham Potter, Eddie Howe et Thomas Frank, que les Red Devils vont affronter ce samedi contre Brentford. Ce dernier pourrait donc être doublement le bourreau d'un Erik Ten Hag menacé comme jamais.