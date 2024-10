Adieu Ten Hag, Manchester United trouve son remplaçant

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Après seulement quelques rencontres disputées cette saison, Manchester United est déjà en crise profonde de résultats. Les Red Devils pensent plus que jamais à se séparer d'Erik Ten Hag.

Manchester United n'y arrive toujours pas. Après une saison galère déjà vécue, les Red Devils repartent sur les mêmes bases lors de cet exercice. Erik Ten Hag, plus que jamais critiqué et sur la sellette, est toujours en poste. Un peu miraculeusement il faut le dire. Mais la direction mancunienne a semble-t-il compris le message des fans et observateurs de United. En effet, elle cherche désormais à trouver le meilleur remplaçant possible au Néerlandais. Et parmi les entraineurs libres, il y a du beau monde.

Thomas Tuchel, l'option numéro 1 de Manchester United

Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United a fait de Thomas Tuchel sa nouvelle cible prioritaire pour remplacer Erik Ten Hag. L'Allemand est sans club depuis son départ du Bayern Munich et n'est pas pressé de retrouver un défi. L'ancien du PSG veut pouvoir avoir les mains libres et a déjà refusé Manchester United par le passé. Il faudra donc que les Red Devils soient particulièrement convaincants, surtout que Thomas Tuchel n'a pas été à l'origine du recrutement fait par le club l'été dernier. Mais l'avantage reste que l'Allemand connait très bien la Premier League, pour y avoir déjà entrainé du côté de Chelsea. De son côté, Erik Ten Hag croit toujours en son avenir à United, même si la réalité pourrait le rattraper pendant cette trêve internationale de tous les dangers pour l'ancien de l'Ajax. Après 7 journées disputées en Premier League, les pensionnaires d'Old Trafford sont 14es avec seulement 8 petits points au compteur. Très, très loin donc des ambitions affichées par le club et sa nouvelle direction, emmenée par Jim Ratcliffe et Ineos.