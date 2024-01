Benzema à Manchester United, l'invitation est lancée

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Karim Benzema a fait le choix de partir en Arabie Saoudite mais l’histoire tourne mal pour le Ballon d’Or à Al-Ittihad. De quoi envisager un retour en Europe, une aubaine pour Manchester United.

Il y a six mois, Karim Benzema a quitté le football européen en tant que Ballon d’Or et légende du Real Madrid. A l’apogée de sa carrière, l’international français a rejoint l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Ittihad, champion en titre. Malheureusement pour lui, l’histoire tourne mal en Saudi Pro League pour « KB9 », dans le viseur des supporters de son club à tel point qu’il a été contraint de désactiver son compte Instagram face à toutes les critiques et les insultes qu’il a reçues.

Benzema à l’OL, l’Arabie Saoudite hausse le ton https://t.co/NbwD8jZ0Z9 — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2024

Et si contre toute attente, Karim Benzema revenait en Europe pour y terminer sa carrière ? L’idée n’est pas si loufoque et la rumeur d’un come-back à l’Olympique Lyonnais a déjà été avancée en Espagne. En Angleterre, certains clubs auraient bien besoin d’un joueur du calibre de Karim Benzema et ce n’est pas Louis Saha qui va dire le contraire. Ancien attaquant des Bleus et de Manchester United, il a estimé au micro de Betting Odds que les Red Devils seraient bien inspirés de foncer sur le Nueve.

Louis Saha rêve de voir Karim Benzema à Manchester United

« Benzema pourrait secouer la ligne d'attaque de Manchester United et c'est ce dont ils ont besoin. Il marquerait certainement des buts et permettrait de mieux coordonner le jeu. C'est juste un rêve, mais Karim reste un gars très professionnel, c'est le type d'attaquant dont Hojlund pourra s'inspirer, mais ce n'est qu'un fantasme » a indiqué Louis Saha, qui estime que l’attaquant norvégien de Manchester United, qui a éprouvé quelques difficultés à s’acclimater en Premier League malgré un talent évident, aurait beaucoup plus de facilités à côté d’un joueur expérimenté tel que Karim Benzema. L’idée est donc lancée, reste maintenant à voir si Manchester United bondira dessus lors de ce mercato hivernal.