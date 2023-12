Arsenal ramène un point en or de Liverpool

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

A deux jours de Noël, les amateurs de football anglais avaient un beau cadeau avec un duel Liverpool-Arsenal pour la première place en Premier League. Mais ce sont les fans des Gunners qui peuvent se réjouir du score final (1-1).

Anfield rugissait comme à ses plus belles heures ce samedi soir pour le duel tant attendu entre les Reds et des Gunners, avec cette fois un enjeu colossal puisque les deux formations occupent les deux premières places du classement. Et contre toute attente, c'est Arsenal qui frappait en premier, Gabriel ouvrant rapidement le score sur un service d'Odegaard (0-1, 4e). Le match ne pouvait pas mieux commencer, car Liverpool se devait de revenir au score. Et c'est finalement logiquement que Salah égalisait (1-1, 29e). Dans un match où l'enjeu n'a pas tué l'enjeu, Liverpool et Arsenal se rendaient coup pour coup sans aucune retenue, ce qui rendait évidemment ce choc un peu chaotique.

Honours even at Anfield 🤝 pic.twitter.com/OGjATw8f6G — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 23, 2023

Au fil des minutes, la formation de Klopp se faisait cependant plus pressante, et sur un contre mené à 100 à l'heure par Salah, Alexander-Arnold envoyait un missile sur la transversale du portier d'Arsenal (74e). Le match restait très intense, mais Liverpool venait de laisser passer sa chance contre des Gunners qui n'ont jamais joué petit bras face à leurs rivaux dans la course au titre de champion d'Angleterre. Avec ce point pris à Anfield, Arsenal a la certitude de passer Noël à la place de leader de la Premier League avec une longueur d'avance sur Liverpool et Aston Villa. Sans jouer, Manchester City a peut-être aussi fait une bonne affaire, mais on ne le saura que plus tard.