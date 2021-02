Arsenal : Le transfert choc de Lacazette ?

Dans : Premier League.

Même s’il réalise plutôt de bonnes choses sous le maillot d’Arsenal depuis son arrivée en 2017, Alexandre Lacazette n’a toujours pas un statut d’indéboulonnable.

Alors que les Gunners vivent une saison galère, avec une dixième place en Premier League après 24 journées de championnat, Alexandre Lacazette, lui, répond un peu aux attentes. Auteur de 10 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues, l'international français a rapporté des points à son équipe. Mais ce n’est pas pour autant que l’ancien Lyonnais est jugé comme intransférable. Bien au contraire même… Car si Edu a déjà commencé à faire le tri l’hiver dernier, avec les départs d’Ozil, Mustafi ou Sokratis, le directeur technique du club anglais va poursuivre sa mission l’été prochain. Des éléments comme David Luiz, Lucas Torreira ou Matteo Guendouzi seront sur le marché, et Lacazette aussi.

Acheté contre un chèque de 53 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais il y a quatre ans, le joueur de 29 ans vaut aujourd’hui 30 ME. Une somme qui attire les Gunners. En fin de contrat en 2022, Lacazette aura donc un bon de sortie au cours des prochains mois. D’après les informations de Todofijaches, deux grands clubs européens sont déjà intéressés. Outre la Juventus, un club qui plaît à l’attaquant, c’est Tottenham qui semble le plus chaud sur ce dossier. En quête d’un nouveau buteur pour épauler Harry Kane la saison prochaine, les Spurs envisageraient de mettre 25 ME sur la table pour recruter Lacazette, un joueur validé par José Mourinho. Affaire à suivre donc pour l'ancien goleador de la Ligue 1, qui défrayerait la chronique avec un passage entre les deux ennemis du nord de Londres.