Ang : Lacazette out, Arsenal mise sur Edouard

Dans : Premier League.

Pour remplacer Alexandre Lacazette sur le départ, Arsenal pense à Odsonne Édouard, qui pourrait être disponible pour moins de 20 millions d'euros.

Lorsqu'il a rejoint Arsenal en 2017 pour plus de 50 millions d'euros, Alexandre Lacazette rêvait d'un destin à la Thierry Henry. Quelques années plus tard, force est de constater que la situation de l'attaquant est plus compliquée que prévue. Après avoir marqué 17 puis 18 buts pour ses deux premières saisons, l'international français a eu plus de mal l'an dernier, avec seulement 12 réalisations. Malgré des statistiques honorables cette saison (neuf buts en 25 apparitions toutes compétitions confondues), les dirigeants des Gunners semblent lassés de l'irrégularité et des problèmes physiques du joueur. À tel point qu'en fin de contrat en juin 2022, l'ancien lyonnais n'a aucune garantie concernant son avenir à Londres. Et pour cause, le club anglais a déjà une idée bien précise de son remplaçant : Odsonne Édouard.

Au cours du Scottish Football Podcast, Andy Walker, ancien footballeur et désormais consultant, a évoqué la situation de l'attaquant du Celtic. « Odsonne Édouard se rend compte qu'il a des capacités et qu'il vaut beaucoup d'argent. Combien? Je ne suis pas sûr. Disons qu'ils ont payé 9 millions de livres sterling pour lui. Tout dépend de ce qu'ils sont prêts à accepter, mais s'ils ont quelque chose autour de 15 millions de livres maintenant, je pense que l'affaire sera conclue » explique l'ancien footballeur. 15 millions de livre, soit un peu plus de 17 millions d'euros, une somme largement abordable pour un club comme Arsenal. Cette saison, Odsonne Édouard a inscrit 17 buts en 25 apparitions. Après quatre saisons passées en Ecosse, l'international espoir français pourrait donc découvrir la Premier League. Quant à Alexandre Lacazette, il pourrait rebondir en Espagne, où l'Atletico Madrid garde un oeil sur lui depuis plusieurs saisons.