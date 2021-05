Arsenal : Le duo Lacazette - Fekir sauce anglaise !

Dans : Premier League.

Prêt à quitter le Betis pour retrouver l'équipe de France, Nabil Fekir intéresse Arsenal, qui rêve de reformer son duo avec Alexandre Lacazette.

Buteur d'un superbe coup-franc contre le Celta Vigo lors de l'ultime journée de Liga, Nabil Fekir a conclu une très belle saison avec le Betis Séville. Bien que le gaucher se soit montré très performant, cela n'a pas été suffisant pour convaincre Didier Deschamps de l'emmener avec les Bleus pour disputer l'Euro. Une situation qui pèse sur l'ancien lyonnais, qui envisage sérieusement de quitter son club pour une formation lui permettant d'avoir plus de visibilité. Disposant d'une très belle cote sur le marché des transferts, le joueur de 27 ans intéresse de nombreux clubs : le Bayern, le Milan AC, l'OL et Rennes. Dernièrement, c'est un club de Premier League qui pointe le bout de son nez dans le dossier Fekir.

Le duo Lacazette - Fekir de retour ?

D'après les informations de TodoFichajes, Arsenal s'intéresse fortement à Nabil Fekir. Éliminés en demi-finale de la Ligue Europa par Villarreal, les Gunners pointent à une très décevante neuvième place de Premier League, et ne disputeront pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Un frein pour attirer le joueur qui rêve de trouver les Bleus. Toutefois, évoluer en Premier League donnerait sans aucun doute un coup de projecteur à sa carrière. Le Betis réclame environ 30ME pour l'international français, une somme largement dans les moyens d'Arsenal. À Londres, Nabil Fekir retrouverait son ancien compère d'attaque de l'OL, Alexandre Lacazette. Tous les deux formés à Lyon, ils avaient rejoint l'équipe première jusqu'à former un des duos les plus prolifiques d'Europe lors de la saison 2014/2015. Les deux amis s'étaient donc séparés en 2017 lorsque Lacazette avait quitté l'OL pour Arsenal. Souvent remis en question par ses dirigeants, l'attaquant demeure comme l'un des meilleurs joueurs du club avec 16 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues. Si Nabil Fekir venait à débarquer à Londres, les Gunners pourraient alors aligner une attaque composée entièrement d'anciens pensionnaires de L1 avec Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir et Pierre-Emerick Aubameyang.