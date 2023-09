Arteta disjoncte, Man City lui fait perdre la tête

Dans : Premier League.

Accroché à domicile par Fulham (2-2) le week-end dernier, Arsenal a perdu deux points dans la course au titre en Premier League. Après la rencontre, le manager des Gunners Mikel Arteta n’a pas caché sa frustration. Une réaction jugée excessive à ce moment de la saison.

Après trois journées de Premier League, Manchester City s’est déjà installé seul en tête du classement. Les Citizens ont pour le moment réalisé un carton plein, et possèdent deux points d’avance sur Arsenal, accroché à domicile par Fulham le week-end dernier. Cette contre-performance a agacé le manager des Gunners Mikel Arteta. Peut-être même un peu trop au goût de Jamie Carragher qui dénonce une réaction excessive.

« L'approche de Mikel Arteta lors des premiers matchs rappelle davantage la course au titre, où chaque erreur est amplifiée et où les points perdus sont jugés catastrophiques pour les espoirs de remporter la Premier League, a constaté l’ancien joueur de Liverpool dans sa chronique pour The Telegraph. Tout le monde, et j'inclus les supporters, les joueurs et le manager, semble réagir avec trop d'intensité. On dirait que le club a besoin de se détendre et d'arrêter de paniquer. »

« L'équipe est en bonne position, mais juger les performances moyennes ou les premiers matchs nuls, comme celui de la semaine dernière contre Fulham, comme un sérieux revers pour le titre est un moyen certain de saboter ses ambitions avant même que la saison ait vraiment commencé, a prévenu le consultant. La réaction après les victoires a été tout aussi extrême. Regardez les célébrations d'Arsenal après la victoire 1-0 à Crystal Palace. C'est une victoire encourageante et difficile quand l'équipe était réduite à 10. »

Man City dans la tête des Gunners

« Mais la réaction me faisait encore penser à une équipe à deux matchs de la fin, et non pas à un deuxième match de la saison. Manchester City s'est installé dans la tête d'Arsenal autant que dans celle de Liverpool ces cinq dernières années. Tout le monde sait que si vous ne récoltez pas au moins 90 points, vous ne vous rapprocherez pas de l'équipe de Guardiola. C'est une ère où les résultats négatifs, pour ceux qui aspirent au titre, provoquent une réaction plus extrême qu'auparavant », a interprété Jamie Carragher, inquiet pour les concurrents du champion en titre.