Après Twitter et la Lune, Elon Musk s’attaque à Liverpool

Propriété de Fenway Sports Group depuis 12 ans, Liverpool a de grandes chances de changer de main dans les prochains mois.

Principal visage de FSG, John W. Henry a été comblé durant les douze années à la tête de Liverpool avec des titres tels que la Premier League et bien sûr la Ligue des Champions sous la houlette de Jürgen Klopp. Mais selon les informations obtenues par The Athletic, Fenway Sports Group souhaite se retirer. En effet, une présentation commerciale complète a été réalisée pour les parties intéressées. Selon le média britannique, FSG a examiné les opportunités par le passé sans pour autant les saisir. Mais désormais, le propriétaire de Liverpool semble enclin à vendre les Reds et à écouter les offres qui arriveront sur le bureau de John W. Henry. Après la vente de Chelsea à Tdd Boehly, c’est un second mastodonte de la Premier League qui pourrait ainsi changer de mains.

Elon Musk candidat au rachat de Liverpool ?

Et selon les informations obtenues par The Sun, le célèbre Elon Musk est un candidat sérieux au rachat des Reds. A en croire le tabloïd, le nouveau propriétaire de Twitter pourrait manifester son intérêt pour Liverpool dans les jours à venir. Plus tôt dans la saison, l’homme qui pèse 175 milliards de livres sterling a été associé à Manchester United. S’amusant des rumeurs, il les avait volontairement entretenu en tweetant qu’il allait racheter Manchester United avant de démentir l’information. Sera-t-il plus sérieux cette fois avec Liverpool ? « Homme d’affaire imprévisible, cela ne surprendrait plus personne si l’homme de Tesla et de Space X se précipitait pour le club de la Mersey » écrit le tabloïd, qui cite également les noms de Jim Ratcliffe, de Mushin Bayrak, de Billy Beane ou encore de Lebron James comme potentiels acheteurs de Liverpool. Un nouveau feuilleton qui, six mois après celui de la vente de Chelsea, va passionner les amoureux de la Premier League.