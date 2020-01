Ang : Une foudroyante banderole anti-VAR en Premier League

Si la VAR fait causer en France, c’est peu dire par rapport à la Premier League où quelques buts ont été refusées pour des positions de hors-jeu constaté après l’utilisation d’une loupe sur l’assistance vidéo, cela se jouant au pixel près. Si de nombreux consultants anglais, dont d’anciens joueurs, ont crié au scandale, du côté des supporters le ton est également monté. Et cela s’est concrétisé ce samedi du côté de Selhurst Park où se jouait la rencontre entre Crystal Palace et Arsenal. De manière très visible, des fans des Eagles ont déployé plusieurs banderoles afin de faire passer un message de dégoût de la VAR : « Tuer la passion, tuer l’atmosphère, tue le jeu, stopper la VAR maintenant ». A noter par ailleurs que lors de ce match, Pierre-Emerick Aubameyang a été expulsé après l'usage de l'assistance vidéo à l'arbitre, un rouge totalement justifié.

'Killing the passion, killing the atmosphere, killing the game. END VAR NOW!' pic.twitter.com/GqnJJgJ5WJ