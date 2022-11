PL : Liverpool à vendre, le foot y'en a marre

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Liverpool pourrait prochainement changer d'ère. Fenway Sports Group (FSG), propriétaire des Reds depuis 12 ans, veut vendre le club anglais.

Liverpool connait un début de saison compliqué. Les Reds sont décrochés de la course au titre en Premier League. En Ligue des champions, les hommes de Jürgen Klopp ont sauvé les meubles, terminant deuxièmes de leur poule derrière Naples. En huitièmes de finale, Liverpool affrontera d'ailleurs le Real Madrid, pour une revanche de la dernière finale de la compétition. D'ici cette double confrontation, pas mal de choses peuvent encore se passer. Déjà, le club de la Mersey sait qu'il devrait changer de propriétaire... C'est en effet une information sortie ces dernières heures par The Athletic. Le média affirme que Fenway Sports Group (FSG) a décidé de mettre en vente le club. Le groupe détient Liverpool depuis maintenant 12 ans mais veut désormais passer à autre chose.

Liverpool sur la même voie que Chelsea

Le média anglais précise dans son article : « Une présentation commerciale complète a été réalisée pour les parties intéressées. FSG a examiné les opportunités dans le passé, mais a décidé de ne pas les saisir. On ne sait pas si un accord sera finalement conclu ou non, mais FSG sollicite des offres ». Tout porte à croire que des investisseurs crédibles et déterminés se montreront vite intéressés, alors que Liverpool est de retour sur le devant de la scène depuis quelques saisons maintenant. A titre de comparaison, Todd Boehly a racheté Chelsea il y a quelques semaines contre 4,97 milliards d'euros. Quid désormais du prix de Liverpool, autre mastodonte du football anglais. Les futurs résultats de cette saison concernant les Reds pourraient aussi jouer sur la qualité des marques intéressées. Pour cela, il faudra remonter au classement de Premier League et éliminer le Real Madrid de la Ligue des champions, ce qui apparaitrait comme un petit exploit pour les Scousers.