Après Twitter, Elon Musk s'attaque à Manchester United

Manchester United va beaucoup mieux en Premier League depuis quelques semaines. Mais en interne, le club est toujours en vente et ce dernier cherche un repreneur sérieux.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United se montre plus régulier mais surtout libéré. Les victoires s'enchaînent et les Red Devils sont bien installés dans le big 4 de la Premier League. De bon augure pour la suite des opérations. Cependant, le club de Manchester va devoir régler un dossier très important dans les prochaines semaines, à savoir celui de sa vente. Les Glazers veulent vendre et sont ouverts à des candidats sérieux pour une reprise, alors que les actuels propriétaires attendent près de 5 milliards d'euros pour lâcher Manchester United. Si Jim Ratcliffe, qui possède aussi Nice, est intéressé, l'homme d'affaires anglais va trouver face à lui une belle concurrence, et presque imbattable.

Elon Musk, une piste crédible pour Manchester United !

Elon Musk surveille de près le rachat de Manchester United et se demande s'il n’y a pas une opportunité à saisir.



Sa fortune est estimée à plus de 170 milliards d’€.



Selon les informations du Daily Mail, Elon Musk songerait en effet sérieusement à faire une offre pour s'offrir les Red Devils. Le milliardaire sud-africain, dont la fortune dépasse les 170 milliards d'euros, avait récemment fait une blague sur son compte Twitter concernant un rachat de United. Mais d'après le média anglais, Elon Musk est cette fois-ci bien sérieux. Elon Musk ne sera pas le seul sur le coup et de nombreux candidats ont déjà frappé à la porte des Glazers. Les prochains mois seront donc chauds dans le Nord de l'Angleterre et les fans seront bien curieux à l'idée de savoir si une personnalité comme Elon Musk pourrait s'inscrire dans la durée dans un club de football, lui qui vient récemment de s'offrir Twitter. Certaines de ses méthodes de management font d'ailleurs déjà parler...